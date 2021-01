Rui Gonçalves, Dakar, Etapa 1: “A menos de 100 km do fim, a corrente saltou”

Na sua primeira etapa “a sério” no Dakar, Rui Gonçalves deu muito boa conta de si e chegou mesmo a rodar na 17.ª posição. No final, o piloto da Sherco concluiu o dia em 27.º. The post Rui Gonçalves, Dakar, Etapa 1: “A menos de 100 km do fim, a corrente saltou” first appeared on Offroadmoto.