🏁 Andalucia Rally Finish ✅ This last stage wasn’t easy from the beggining so we just brought it back safe till the end, finishing P21 overall. It was a really good learning experience at my first rally as i faced so many different situations that i’m not used to, at the end, i’m happy because all this will be really important in my preparation for @dakarrally Congratulations to my team mate @lorenzosantolino for his podium place, a big thanks to the entire team @sherco_racing_factory for everything and to all of you guys that support me and keep me motivated to continue work and learn everyday 🙌🏼 #alwaystogether 🏁 Andalucia Rally Final ✅ A última etapa não foi nada fácil logo desde início onde a prioridade passou a ser conseguir chegar ao fim, acabando em P21 geral. Neste meu primeiro rally aprendi bastante, foi uma experiêcia interessante por ter enfrentado diferentes situações nunca dantes, no final, contente por saber que tudo que passei juntamente com toda esta informação será muito importante na minha preparação para o @dakarrally Parabéns ao meu colega de equipa @lorenzosantolino pelo pódio, um agradecimento a toda a minha equipa @sherco_racing_factory por tudo e a todos pelo vosso apoio que me motiva para continuar a trabalhar e aprender, obrigado 🙌🏼 🇵🇹 #semprejuntos 📸 @rally_zone @sherco_racing_factory @tvsracing_official @motul @motuliberica @michelinmotorcycle @polisportplastics @twin_air @termignoni_official @haan_wheels @motomasterbrakes @bos.suspension @mac_racing_suspension @kennyracing81 @airohelmet_official @airohelmet_racing @gaerneofficial @ethenitaly @atlasbrace @donjoyracing @furyganofficiel @neox.management @municipioboticas @shercoportugal @rrw.ruireisworks @fmpportugal @motoni_1 @motowashportugal @jnseatcovers @aqdgraphics @f2r @h3dmoto @peppunderwear @xtechsport

