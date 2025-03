"Apesar da classificação, mantemos o mesmo registo de ambição, sempre alertando os jogadores para a responsabilidade do que temos em mãos. Precisamos estar fortes em Famalicão e atuar ao mais alto nível para conquistar pontos. Pensar pequeno não nos levará a lado nenhum", afirmou o técnico do AVS na véspera da visita a Famalicão.

Rui Ferreira tem presente a necessidade de pontos do AVS, mas não deixou de reconhecer o momento do Famalicão.

"Vamos encontrar uma equipa difícil, no seu melhor momento a jogar em casa, que quer aproximar-se das equipas que estão na luta pelos lugares europeus, mesmo sendo uma tarefa difícil", sublinhou.

O técnico reconheceu no Famalicão "uma equipa moralizada, que joga bem e gosta de jogar, bem estruturada e com dois bons alas", insistindo na importância de o AVS "agarrar nas coisas positivas que tem feito e colocá-las em prática" no jogo de domingo.

Para Rui Ferreira, a pausa para as seleções acabou por ser um bom aliado da equipa, "no sentido de preparar alguns jogadores que têm estado lesionados, acelerando o seu processo de recuperação, e aproximar outros do ritmo competitivo mais elevado".

"Foram duas semanas importantes", afirmou o técnico, que para a visita a Famalicão não vai poder contar com os lesionados Gerson Rodrigues, Rafael Rodrigues e Aderllan, numa lista de indisponíveis extensiva a Nacho, que vai cumprir castigo.

O AVS ocupa o 16.º lugar, em zona de play-off, mas tem os mesmos 23 pontos de Estrela da Amadora e Gil Vicente, equipas logo acima na tabela.

Este domingo, às 15:30, visita o Famalicão, nono classificado, com 34 pontos, no Estádio Municipal de Vila Nova de Famalicão, num jogo que terá arbitragem de José Bessa, da associação do Porto.

CYA // MO

Lusa/Fim