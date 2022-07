"É com particular emoção que celebro contigo este título mundial. Parabéns, Pedro Pablo Pichardo. Estamos orgulhosos de mais este grande feito, menos de um ano após o ouro olímpico conquistado em Tóquio, igualmente com irrepreensível mérito e talento", assinalou o responsável máximo do Benfica, clube de Pichardo.

Rui Costa acrescentou que a conquista é mais um momento marcante do atletismo mundial por parte de um atleta que "reencontrou em Portugal e no Sport Lisboa e Benfica a estabilidade e as condições ideais para elevar o seu notável potencial".

No sábado, Pedro Pichardo conquistou em Eugene, nos Estados Unidos, o título de campeão do mundo do triplo salto, com 17,95 metros, na sua primeira tentativa, superando Hugues Fabrice Zango (17,55), do Burkina Faso, e o chinês Yaming Zhu (17,31).

O atleta do Benfica, medalha de ouro nos Jogos Olímpicos Tóquio2020, em 05 de agosto de 2021, tornou-se o sétimo português a conquistar um título mundial no atletismo, depois de Fernanda Ribeiro, Manuela Machado, Carla Sacramento, Inês Henriques, Rosa Mota e Nelson Évora.

