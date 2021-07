Tóquio, 24 jul 2021 (Lusa) -- O lutador de taekwondo Rui Bragança perdeu hoje na primeira ronda da categoria de -58 kg dos Jogos Olímpicos Tóquio2020, por 24-9 frente ao espanhol Adrian Vicente Yunta, que, se chegar à final, ainda pode ajudar o português.

O sonho olímpico do vimaranense de 29 anos, nono favorito do torneio, é complicado, porém não está completamente perdido, uma vez que se o seu adversário, sete anos mais novo e oitavo do 'ranking', atingir a final, Rui Bragança poderá ser repescado e até alcançar o bronze, caso vença mais dois combates.

No Makuhari Messe Hall A, o único representante luso no taekwondo até começou melhor, aplicando um pontapé no tronco que lhe valeu dois pontos, contudo o rival espanhol reagiu bem e no fim do primeiro de três combates de dois minutos já liderava por 4-2.

Aos oito segundos do segundo 'round', o treinador Pedro Campaniço protestou a validação de um toque na cabeça (três pontos), mas de nada valeu: Adrian estava mais ativo e foi reforçando a vantagem que duplicou, aos 16-8.

Rui Bragança tinha agora somente dois minutos para reverter uma grande diferença e contrariar uma estratégia com a qual não se estava a dar bem, o que não conseguiu, permitindo, até, que a mesma fosse dilatada, no período mais desequilibrado (8-1).

Sem saber ainda se a sua participação olímpica já foi concluída, o atleta admite regressar ao hotel e, caso o seu rival chegue à final, voltar ao ringue de competição para tentar os dois triunfos que lhe dariam uma das duas medalhas de bronze.

No Rio2016, Rui Bragança venceu um combate e acabou em nono lugar.

RBA // AMG

Lusa/Fim