Responsável por uma equipa sem qualquer derrota nas sete jornadas anteriores e sem golos sofridos nas quatro mais recentes, o técnico de 42 anos defendeu que os 'cónegos' precisam da "coragem e ambição" dos jogos transatos para vencerem o duelo minhoto de segunda-feira, perante um oponente com 11 pontos, todos somados no Estádio Cidade de Barcelos, e 24 golos marcados, 18 dos quais como anfitrião.

"[O Gil Vicente] é uma equipa que, em casa, tem sido forte e faz muitos golos. Isso dita bem a qualidade individual do seu coletivo. É uma equipa que gosta de ter a bola e de valorizar o jogo. Temos de estar muito proativos perante as dificuldades. Vamos ver a mesma coragem e ambição dos jogos transatos. Vamos querer ter bola, independentemente de o Gil também gostar de ter bola", disse, na antevisão ao embate marcado para as 20:15.

Rui Borges considerou que a equipa da vila de Moreira de Cónegos deve apresentar "rigor e disciplina" máximos na hora de defender e "aproveitar os défices" gilistas na hora de proteger a baliza, numa fase em que os 'galos' contabilizam 25 golos sofridos na I Liga.

O 'timoneiro' dos vimaranenses reconheceu ainda que é cada vez "mais difícil manter a baliza a 'zeros' ou pontuar sempre" à medida que o tempo passa, face à recente série de resultados da sua equipa, um estímulo para os adversários criarem mais dificuldades.

"A equipa criou uma pressão positiva aos adversários para olharem para si de forma ainda mais séria. Este jogo vai ser uma boa prova para mostrar se somos capazes de dar um passo em frente e por onde podemos andar em tenros classificativos", disse.

Agradado com o regresso de Ofori após castigo, com a reintegração na competição do extremo Camacho e com o rendimento dos jogadores que os substituíram entre os titulares, o médio Rúben Ismael e o extremo Madson, o treinador natural de Mirandela enalteceu o plantel por estar ciente das suas virtudes e defeitos e dos objetivos individuais e coletivos do clube.

"O grupo não tem uma ambição descabida. Está ciente das dificuldades para este caminho tão positivo. Se estes jogos foram difíceis, os próximos serão ainda mais difíceis", avisou.

O Moreirense, sexto classificado da I Liga portuguesa de futebol, com 21 pontos, defronta o Gil Vicente, 13.º, com 11, em jogo marcado para as 20:15 de segunda-feira, no Estádio Cidade de Barcelos, com arbitragem de Hélder Malheiro, da associação de Lisboa.

