Rui Borges, ainda assim, destacou a coragem dos seus jogadores e assumiu toda a confiança na equipa para fazer um bom resultado no reduto 'leonino', no domingo.

"Não quero desvalorizar nenhum dos adversários que já defrontámos, mas também não tenho dúvidas de que este será o jogo mais difícil até ao momento. Seja porque o Sporting é um candidato ao título, mas principalmente porque jogamos fora de casa e ainda não nos deparámos com um cenário desses. Saber gerir o ambiente que vamos encontrar também será algo novo para nós", referiu o treinador em conferência de imprensa de antevisão.

O treinador da formação de Moreira de Cónegos está consciente das dificuldades que a equipa vai encontrar pela frente, no entanto, está confiante que o Moreirense vai ser capaz de se apresentar de igual para igual e com capacidade de "repartir o jogo".

"Quando não conseguirmos ser o Moreirense de sempre, que seja por mérito do adversário, porque, em alguns momentos, se vai superiorizar a nós. E amanhã [domingo], se calhar, mais, porque joga em sua casa. É uma equipa candidata ao título. Todas essas dificuldades nós sabemos que vamos ter, mas queremos ser o Moreirense que temos sido e repartir o jogo com o adversário", admitiu ainda.

Rui Borges salientou ainda que não quer olhar para estatísticas e para o passado, preferindo encarar com otimismo o futuro.

"Eu sou um otimista por natureza. O jogo já é complicado que chegue e esta oportunidade de defrontar uma grande equipa, para aqueles que agora chegam à I Liga também tem de incutir motivação. Queremos ser corajosos, comprometidos, rigorosos e sempre com a ideia de valorizar o jogo, porque só assim é que faz sentido", destacou.

O Moreirense, 10.º classificado, com quatro pontos, desloca-se no domingo, às 20:30, ao Estádio José Alvalade, para defrontar o Sporting, em terceiro, com 10, numa partida que será arbitrada por Manuel Oliveira, da Associação de Futebol do Porto.

JYA // MO

Lusa/fim