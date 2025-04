"As tropas estão completamente reunidas desde o primeiro dia. Por tudo o que já passámos, os jogadores têm dado uma resposta fantástica e eu não tenho nada a apontar. Estão bem cientes e comprometidos com o objetivo de todos de sermos campeões. Dependemos apenas e só de nós", frisou o treinador, numa mensagem reforçada várias vezes durante a conferência de imprensa de antevisão à partida.

Rui Borges destacou a dificuldade de defrontar o Santa Clara no seu terreno, uma vez que apresenta uma equipa "a fazer um grande campeonato e bem organizada", realçando o facto de ser "forte em progressão, intensa e agressiva, com jogadores fortes no último terço que, a qualquer altura, poderão criar vários desequilíbrios".

"Espero que motive os jogadores pela positiva a serem ainda mais competitivos e capazes, tendo noção do que não fomos capazes nesse jogo [frente ao Sporting de Braga] para sermos melhores do que o Santa Clara. Cientes das dificuldades que vamos encontrar, mas temos de saber ultrapassar esses pormenores", salientou.

Pedro Gonçalves está de volta aos convocados, confirmou ainda Rui Borges, num regresso após cerca de cinco meses ausente por lesão, enquanto Morita mantém-se entre os indisponíveis, numa altura em que o Sporting quer retornar à liderança.

"O Pedro está convocado. Vamos ver até que ponto pode dar contributo à equipa. Vai ter de ser uma gestão feita entre todos", apontou, acrescentando: "Nós somos Sporting, estamos pressionados desde a primeira jornada para sermos campeões. Perdemos o primeiro lugar, mas só depende de nós. Estamos totalmente focados no objetivo final e vivemos a pressão diária de um grande clube como o Sporting".

No final da receção ao Sporting de Braga (1-1), Rui Borges considerou que Harder foi "trapalhão" e "não acrescentou muito" nos últimos jogos, palavras que fizeram eco durante a semana e que o técnico rejeitou terem sido feitas em jeito de crítica.

"Para mim, é um não assunto. Podia ter usado outras palavras, mas jamais foi em tom de crítica. Estava apenas a justificar que precisávamos mais de jogadores que ficassem com a bola e ele é mais de jogo partido, transição e velocidade. Ele sabe o que o treinador quer dele e conhece-me. Preciso dele para a reta final", explicou.

Antes de começar a responder às perguntas da comunicação social, Rui Borges deixou uma mensagem "de solidariedade" à família e amigos de Aurélio Pereira, falecido na terça-feira, aos 77 anos, e que "abriu um caminho muito importante em termos de 'scouting' para o desenvolvimento de vários grandes jogadores".

O Sporting, segundo com 66 pontos, visita o Santa Clara, quinto com 46, no sábado, às 17:00 locais (18:00 em Lisboa), no Estádio de São Miguel, em Ponta Delgada, para a 29.ª ronda da I Liga, com arbitragem de Cláudio Pereira, da associação de Aveiro.

