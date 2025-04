"Nem a equipa, nem nós, enquanto equipa técnica, passamos esse discurso de estar preocupados com o FC Porto-Benfica. É natural que o vejamos, não fugimos a isso, mas o nosso foco total, digo, o foco total é o nosso jogo", vincou o técnico 'leonino', em conferência de imprensa, em Alcochete.

De resto, numa jornada em que os quatro primeiros classificados jogam entre si, Borges fez sempre questão de centrar as atenções na sua equipa e lembrou que, se venceram o Sporting de Braga, os 'leões' serão "primeiros na mesma" e não dependem de ninguém para chegar ao título.

"Para eles [Benfica], será importante o jogo deles. Para nós, será importante o nosso jogo. E é nisso que me foco. Porque nós felizmente, dependemos só de nós. E se o ganharmos... Por isso, o importante é o nosso jogo", insistiu.

Além disso, "há sempre, ainda, um dérbi" na penúltima jornada da I Liga, "entre o primeiro e o segundo" classificados, "seja ele quem for", o que, de certa forma, 'esvazia' o impacto desta 28.ª jornada nas contas do título.

"Eu jamais vou dizer: 'Olha, eu quero que o Benfica não ganhe. Não estejam à espera que eu diga isso, por favor. Eu estou à espera que eu ganhe. Se ganhar, para mim, está tudo bem. O resto, passa-me um bocado ao lado, por mais que veja o jogo [FC Porto-Benfica], e é natural", desabafou Rui Borges.

Sobre o adversário de segunda-feira, o técnico acredita que vai encontrar "o melhor Sporting de Braga da época", uma equipa "em crescendo" que "nos últimos dez jogos tem oito vitórias, um empate e uma derrota".

Mas assumiu, por outro lado, que "estes últimos jogos" do campeonato "vão tornar-se muito mais competitivos", aproveitando para voltar a colocar o foco na sua própria equipa.

"A parte competitiva em si vai var muito importante nesta reta final, porque todas as equipas vão dar a vida pelos pontos. Por isso, é um jogo difícil e, perante os nossos adeptos, queremos ser, novamente, uma equipa muito motivada, muito confiante e muito ambiciosa", apontou o técnico 'verde e branco'.

O Sporting recebe o Sporting de Braga na segunda-feira, em partida da 28.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, com início previsto para as 20:45, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, e arbitragem de Luís Godinho (AF Évora).

A equipa orientada por Rui Borges lidera o campeonato, com 65 pontos, tantos quanto o Benfica, que hoje visita o FC Porto, terceiro classificado, a nove pontos de 'leões' e 'águias'.

O Sporting de Braga, orientado por Carlos Carvalhal, é quarto classificado, com os mesmos pontos que os 'dragões', vem de uma série de três triunfos consecutivos e, nas últimas 11 jornadas, cedeu apenas um empate, na visita ao Vitória de Guimarães (0-0), e uma derrota, no terreno do Rio Ave (2-1).

