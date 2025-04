A informação foi avançada pelo Real Madrid, clube do defesa central, explicando que a cirurgia decorreu com êxito e que o futebolista "iniciará em breve a recuperação", que deverá obrigar a uma paragem de dois meses.

A seleção portuguesa defronta em Munique a Alemanha, em 04 de junho, dentro de cerca de um mês, razão pela qual o central não deverá ter tempo suficiente para estar apto para a equipa germânica.

Rüdiger saiu lesionado na final da Taça do Rei, aos 111 minutos do jogo diante do FC Barcelona, que os catalães venceram por 3-2, após prolongamento.

O central, que, segundo a imprensa espanhola, incorre numa suspensão entre quatro a 12 jogos, esteve envolvido em desacatos perto do final, chegando ao ponto de atirar com um saco de gelo na direção do árbitro.

Segundo a EFE, com base em informação dada por fontes dos 'merengues', o defesa deverá estar ausente durante dois meses e a ideia é que ainda consiga recuperar a tempo de competir no Mundial de clubes, competição em que o Real Madrid defronta o Al Hilal (18 de junho), de Jorge Jesus, o Pachuca (22) e o Salzburgo (25).

Na Liga das Nações, Portugal e Alemanha disputam a primeira meia-final, estando a segunda agendada para o dia seguinte (05 de junho), entre Espanha e França, em Estugarda.

