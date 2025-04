De acordo com o Comité de Controlo, Ética e Disciplina (CEDB), o defesa central alemão e o ponta de lança francês só vão cumprir os castigos se forem reincidentes no período probatório de um ano, tendo sido multados em 40.000 e 30.000 euros, respetivamente.

Essas sanções resultaram dos processos disciplinares instaurados pela UEFA aos dois jogadores, sendo que o médio espanhol Dani Ceballos terá de pagar 20.000 euros por infringir as regras básicas de conduta decente, enquanto o avançado brasileiro Vinicius Júnior não enfrentou qualquer punição, apesar de ter estado sob investigação da UEFA.

Em causa estão as celebrações e gestos dos jogadores do Real Madrid na direção dos adeptos do Atlético de Madrid, no final da segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, em 12 de março, no Estádio Metropolitano, onde os 'merengues' venceram através do desempate por penáltis (2-4), após empate 2-2 no agregado dos dois duelos.

Na semana passada, a UEFA nomeou um inspetor para investigar as alegadas condutas indecentes dos visados, com a imprensa espanhola a referir que Rüdiger levou uma das mãos ao pescoço nos festejos, simulando uma degolação, Mbappé tocou nos genitais e Vinicius entrou em confronto verbal com adeptos adversários durante o dérbi madrileno.

O Atlético formalizou uma queixa junto da UEFA pelo comportamento dos jogadores do Real, que poderá utilizar Antonio Rüdiger, Dani Ceballos e Kylian Mbappé na visita aos ingleses do Arsenal, na terça-feira, para a abertura dos 'quartos' da Liga dos Campeões.

RTF (AJC) // AJO

Lusa/Fim