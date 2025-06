"Quando chegamos a este tipo de competição neste patamar, o cansaço fica para segundo plano. Temos como grande objetivo ganhar esta competição, como já o fizemos anteriormente. Somos todos profissionais e temos todas as ferramentas possíveis para vencer", frisou, em conferência de imprensa, na Cidade do Futebol.

No primeiro dia de concentração da equipa das 'quinas' para a 'final four' da prova, Rúben Neves foi o jogador escolhido para falar aos jornalistas, após uma época de muita densidade competitiva, e abordou o encontro diante da anfitriã Alemanha, um adversário que Portugal já não consegue vencer há 25 anos (3-0 no Euro2000).

"Esta 'final four' tem as melhores seleções europeias deste momento. Esperemos que o resultado seja diferente dos últimos 25 anos e vamos fazer de tudo para que isso aconteça. Sabemos que jogamos contra uma grande seleção, ainda por cima a jogar em casa, mas temos as nossas forças para conseguir inverter essa história que tem sido feita até aqui", realçou o médio, de 28 anos, dos sauditas do Al-Hilal.

Rúben Neves comentou a estreia do "fora de série" Rodrigo Mora na seleção, que, bem como ele, se evidenciou no FC Porto muito jovem, enaltecendo a capacidade de Portugal em "lançar jovens talentos com muita facilidade", como ficou provado na final da Liga dos Campeões, com quatro portugueses a conquistarem o troféu.

"A seleção tem muita qualidade, como ficou demonstrado nessa final da Liga dos Campeões. O nosso foco é sempre dar o máximo dentro de campo e não colocar as expectativas muito altas. Acredito nas minhas qualidades, mas o João Neves e o Vitinha são dois dos melhores médios do mundo neste momento", considerou.

O centrocampista focou-se em Portugal, lembrando apenas que tem contrato por cumprir no Al-Hilal, mas, instado a comentar os rumores que associam o médio Bruno Fernandes aos sauditas, disse que recomenda qualquer atleta da seleção: "Qualquer jogador da seleção, como é óbvio, gostaria de ter na minha equipa".

Com a conferência de imprensa no Dia da Criança, que se celebra hoje, Rúben Neves não abandonou o auditório sem responder a questões de algumas crianças presentes, brindando-as no fim com fotografias e autógrafos para a posteridade.

O selecionador Roberto Martínez convocou 27 jogadores, mas só 26 podem seguir viagem para solo germânico, onde a seleção nacional defronta na quarta-feira os alemães, em Munique.

Caso vença a Alemanha, Portugal vai disputar a final em 08 de junho, também na Allianz Arena, diante de França ou Espanha, que jogam a outra meia-final.

Se acabar derrotada pelos germânicos, a equipa lusa disputa o jogo de atribuição do terceiro lugar, que será também no dia 08, mas em Estugarda.

Portugal, ainda com Fernando Santos no comando, conquistou a primeira edição da Liga das Nações, em 2019, tendo depois falhado a qualificação para a 'final four' em 2020/21 e 2022/23.

