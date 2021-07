Kuss destacou-se dos seus companheiros de fuga no Col de Beixalis, a última das três contagens de primeira categoria da ligação de 191,3 quilómetros entre Céret e Andorra-a-Velha, e cortou isolado a meta com o tempo de 05:12.06 horas, diante do espanhol Alejandro Valverde (Movistar), segundo a 23 segundos, com o holandês Wout Poels (Bahrain Victorious) a ser terceiro, na dianteira de um grupo, que chegou a 01.15 minutos e no qual estava Guerreiro.

Num dia que em que o francês Guillaume Martin (Cofidis) claudicou na montanha e perdeu o segundo posto na geral, o esloveno Tadej Pogacar (UAE Emirates) defendeu a amarela de todos os ataques, liderando com 05.18 minutos de vantagem sobre o colombiano Rigoberto Urán (EF Education-Nippo) e 05.32 sobre o dinamarquês Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma), terceiro.

Na segunda-feira, os ciclistas cumprem o segundo dia de descanso da 108.ª edição da Volta a França, regressando à estrada no dia seguinte para uma ligação de 169 quilómetros entre Pas de la Case e Saint-Gaudens, pontuada com uma subida de primeira categoria.

