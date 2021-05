O luso, que seguia no 15.º posto da geral, foi assistido por profissionais médicos após uma queda em massa logo nos primeiros quilómetros, o que levou à interrupção da etapa durante cerca de meia hora, por decisão da organização, dado todas as viaturas e profissionais de saúde estarem ocupados com corredores 'azarados'.

O luso foi mesmo assistido por profissionais médicos, mas declinou uma maca, preferindo tentar continuar em prova, que foi retomada pouco depois, a caminho de Gorizia. Acabou por desistir já com o pelotão na estrada.

Confirmado está também o abandono do alemão Emmanuel Buchmann (BORA-hansgrohe), sexto à geral e considerado um dos candidatos ao pódio final, mas também o eritreu Natnael Berhane (Cofidis) e o holandês Jos van Emden (Jumbo-Visma).

Antes da partida, a Qhubeka ASSOS já tinha anunciado a desistência do 'sprinter' italiano Giacomo Nizzolo, campeão europeu de fundo, depois do esforço na 14.ª etapa, que acabou com a subida ao Monte Zoncolan.

O velocista venceu uma etapa na prova à oitava tentativa, depois de 11 segundos lugares em tiradas ao longo dos anos, deixando o eslovaco Peter Sagan (BORA-hansgrohe) ainda mais isolado na liderança da classificação por pontos, uma vez que era segundo nesta tabela.

