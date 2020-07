20 perguntas de resposta rápida foi o desafio que colocámos a Rúben Ferreira! Fique a conhecer melhor o campeão nacional de Motocross na classe MX2 2T!

Data e local de nascimento?

Nasci no dia 01/09/2003 em Coimbra.

Na escola, eras um aluno bem comportado?

Na escola era e sou um aluno razoável.

O teu passatempo preferido?

Fazer motocross.

Fora das motos, que outro desporto acompanhas como fã?

Jet ski.

Se não fosses piloto, qual o desporto que escolhias para fazer competição?

Jet ski.

Para ti, o mais importante na vida é…

A minha família.

Se um dia pudesses ser uma estrela mundial, quem escolhias ser?

Ken Roczen.

Qual foi a primeira prova da tua carreira?

A minha primeira prova foi o Supercross de Quintiães em 2013.

Utilizas o número 20 por que motivo?

Neste momento, utilizo o número 20 de acordo com o Ranking de 2019.

Ídolo a nível nacional?

Paulo Gonçalves.

Piloto preferido a nível internacional?

Ken Roczen.

A pista (ou prova) que mais gostas?

A minha pista preferida é Talavera de la Reina.

A pista (ou prova) que menos gostas?

A pista que menos gosto é Casais de São Quintino.

Quem é (ou foi) a pessoa mais importante na tua carreira?

Foi o Hugo Santos que me ensinou a maior parte das coisas que sei sobre motocross. Por outro lado, o Pedro Almeida levou-me a ver outro lado de mim e ensinou-me a ser mais profissional, que é muito importante para algum dia ser alguém no motocross. E também tenho que dizer que não estaria onde estou sem dúvida com a ajuda dos meus pais, que sempre me apoiaram. Sabendo isto tudo, digo que os meus pais são os mais importantes na minha carreira.

Imagina que te era dada a hipótese de treinar um dia inteiro com qualquer piloto nacional ou mundial. Quem escolhias?

Escolheria Jorge Prado.

Até hoje, qual foi a corrida da tua vida?

Sinceramente, nunca tive a corrida que sempre sonhei. Mas, em 2018, em Carrazeda de Ansiães, quando me sagrei campeão nacional, foi a minha melhor corrida.

Qual o jovem piloto que achas que pode vir a ser uma futura “estrela” da modalidade?

A nível nacional, falando dos iniciados, acho que o Sandro Lobo está num excelente caminho.

Se te dessem a possibilidade de testar uma moto de um piloto de fábrica (da atualidade ou do passado), que moto escolhias?

Gostava de experimentar uma Yamaha 250cc de fábrica de 2020 do Jago Geerts.

Que corrida ou campeonato sonhas um dia ganhar? (em Portugal ou no estrangeiro)

Sem dúvida, e acredito que seja o sonho de qualquer piloto, ser campeão mundial de Motocross.

(Foto: Luís Duarte/FMP)