No dia 30 de Julho de 1974 nasceu aquele que se viria a tornar um dos melhores pilotos de sempre na história do Todo-o-Terreno em Portugal: Rúben Faria!

Filho de Florival Faria – piloto de Motocross e Velocidade dos anos 70 – o algarvio cedo começou a dar nas vistas nas pistas de MX e SX. Aos 13 anos de idade, Rúben já competia numa Cagiva 125cc 2T, dando muito que fazer aos pilotos mais experientes, apesar de na altura mal conseguir chegar com os pés ao chão.

Campeão nacional de Motocross na classe 125cc Sub 21 em 1992, conquistaria também o título de Supercross em 1996.

Seguiu-se o Enduro e o TT, modalidades onde também conseguiu ser campeão por várias vezes até chegar a primeira oportunidade de disputar o Dakar.

Estávamos em 2006 e o Rally mais importante em todo o mundo arrancava em Portugal. Logo na segunda etapa, Faria conquista a vitória numa KTM privada de uma equipa montada com Ricardo Pina e Nuno Mateus e com o apoio de várias câmaras municipais da região do Algarve.

Vencedor de outra etapa na edição de 2007, o natural de Olhão despertou o interessa da equipa oficial da KTM que lhe ofereceu um lugar ao lado de Cyril Despres em 2010. 11.º no Dakar desse ano, Rúben evoluiu para 8.º em 2011 mas uma lesão num pulso impediu-o de ir além da 12.ª posição em 2012.

No entanto, o ponto alto da carreira de Faria foi o 2.º posto alcançado em 2013, algo que nunca um português tinha conseguido.

O feito marcou a forma como as principais marcas planeavam a sua estratégia para o Dakar uma vez que o luso mostrou que um “aguadeiro” também é capaz de lutar pela vitória.

Seguiu-se uma carreira como diretor de equipa nos Rally Raids, primeiro com a Husqvarna e, desde 2018, com a Honda.

Foi com a marca da asa dourada que voltou a fazer história em 2020. Rúben Faria dirigiu a equipa vermelha rumo à vitória de Ricky Brabec naquele que foi o primeiro triunfo da Honda no Dakar desde 1989.

Parabéns, Rúben!