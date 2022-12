Na véspera, selecionador luso, Fernando Santos, apenas tinha contado com os suplentes não utilizados e aqueles que foram lançados no decorrer da vitória sobre a Suíça (6-1), nos 'oitavos', em Lusail, sendo que a única exceção foi o capitão Cristiano Ronaldo, que se limitou a fazer trabalho de recuperação juntamente com os titulares.

Hoje, no centro de treinos de Al-Shahaniya, no Qatar, só o central do Manchester City não subiu ao relvado, tendo ficado pelo ginásio.

De resto, o grupo de jogadores de campo realizou exercícios com bola, enquanto os três guarda-redes Diogo Costa, Rui Patrício e José Sá efetuaram trabalho específico junto de uma das balizas, segundo o que foi possível visualizar durante os primeiros 15 minutos abertos aos jornalistas.

Na quarta-feira, os defesas Danilo Pereira e Nuno Mendes foram dispensados, para continuarem a recuperar das respetivas lesões no Paris Saint-Germain.

Nos 'quartos', a equipa das 'quinas' vai defrontar Marrocos, que eliminou a Espanha, em jogo agendado para sábado, a partir das 18:00 locais (15:00 em Lisboa), no Estádio Al-Thumama, em Doha.

AJC/MO // JP

Lusa/Fim