O defesa central e o médio, que conquistaram a Liga inglesa, a Liga dos Campeões, a Taça de Inglaterra e o Mundial de clubes pelo emblema inglês, juntam-se aos companheiros de equipa John Stones, Kyle Walker, Kevin De Bruyne e Erling Haaland, a Thibaut Courtois, Vinícius Júnior e Jude Belingham, todos do Real Madrid, Kyllian Mbappé (Paris Saint-Germain) e Lionel Messi (Inter Miami).

O português Cristiano Ronaldo, dos sauditas do Al Nassr, que foi o melhor marcador do ano civil, com 54 golos, incluindo 10 ao serviço da seleção portuguesa, na qualificação para o Euro2024, estava entre os 23 nomes, mas acabou por ficar de fora do 'onze', divulgado hoje em Londres.

AJC // VR

Lusa/Fim