"A Atalanta é tão difícil de entender taticamente que os treinos foram mais confusos. A forma como o Gasperini prepara a equipa tornou a semana estranha e diferente, onde os jogadores tiveram de estar muito concentrados, porque vão enfrentar algo que não estão habituados. Queremos vencer um jogo importante, mas teremos de preparar os jogadores e adeptos. É muito difícil encontrar momentos de pressão no rival", realçou.

Em conferência de imprensa de antevisão da partida, Rúben Amorim considerou que a forma de jogar da Atalanta que chegou aos quartos de final da Liga dos Campeões, há três épocas, "foi uma das referências" em que se influenciou para o atual sistema dos 'leões', apontando alguns "movimentos naquela equipa que servem como inspiração".

"Para mim, o que é difícil é a forma de jogar e não a consigo explicar aos jogadores. Vai ser um jogo divertido, mas vamos ser melhor equipa amanhã [quinta-feira] porque são uma equipa muito difícil de perceber. Se percebermos a Atalanta, será um passo muito bom para a nossa equipa", apontou o treinador da turma 'verde e branca', de 38 anos.

Desta forma, Rúben Amorim reforçou os elogios ao adversário, que destaca como uma equipa "muito bem trabalhada taticamente, difícil de entender no padrão ofensivo e, defensivamente, muito agressiva, a defender homem a homem", o que obriga a turma lisboeta a "sofrer e a ser fortes a atacar, para criar muitos problemas" aos transalpinos.

"Acho que não há favoritos. A Atalanta joga num campeonato mais competitivo do que o nosso. Jogou agora contra a Juventus e foi a equipa mais dominadora e mais perto da vitória. Não quero dar favoritismo à Atalanta, mas nós também não temos favoritismo no jogo. São duas equipas com ADN de vencer e não há favoritos aqui", disse o técnico.

O capitão uruguaio Coates está recuperado da lesão sofrida no último jogo e pode ser opção para esta partida, revelou ainda Rúben Amorim, que, por outro lado, não poderá contar com o avançado Trincão, que deixou 'arrastar' uma lesão sem contar a ninguém.

O centrocampista Morita também marcou presença na conferência de imprensa e, em japonês, mostrou-se "bem preparado e confiante" para este confronto, para manterem "a mesma qualidade" que têm vindo a apresentar, para além de estar bem fisicamente.

"Estou em muito boas condições este ano e é assim que me vou apresentar, se jogar", ressalvou, acrescentando: "Estou bem preparado, tal como todos os outros jogadores, para manter a qualidade. Estou muito confiante para continuar a jogar nesta equipa".

O Sporting recebe os italianos da Atalanta na quinta-feira, a partir das 17:45, em duelo de líderes do Grupo D à entrada para a segunda jornada da Liga Europa de futebol, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, com a arbitragem do espanhol Alejandro Hernández.

DYRP // AJO

Lusa/Fim