"O campeonato é feito de jogos difíceis, onde todos podem perder pontos. Por isso, o que interessa amanhã [sábado] é ganhar ao Vitória de Guimarães. Não existe mais nada além do Vitória de Guimarães. Temos um objetivo final, não temos de estar sempre a falar nisso, e pensamos jogo a jogo. Vamos sofrer e temos de ter essa capacidade num estádio difícil, mas incrível de se jogar. Espero um bom jogo e uma vitória do Sporting", disse o treinador leonino.

Na 14.ª jornada o Sporting defronta o FC Porto e Rúben Amorim garantiu que não haverá qualquer tipo de gestão no jogo com os vimaranenses.

"Não vamos fazer gestão, porque este é o jogo mais importante. Só queremos ganhar ao Vitória e vamos apresentar a melhor equipa, porque a melhor forma de preparar o jogo seguinte é ganhar este", sublinhou Amorim.

Numa altura em que é líder da liga, o treinador dos 'leões' reitera que a classificação é que manda.

"A classificação diz qual é a melhor equipa. Durante o campeonato vai haver sempre uma equipa a jogar melhor e neste momento acho que estamos bem, mas podemos fazer melhor. O foco está em ganhar o jogo e não pensar se somos ou não a melhor equipa", reiterou o técnico.

Em destaque na equipa 'verde e branca' está o avançado sueco Gyokeres, que tem motivado a cobiça dos maiores emblemas europeus no jogador que esta época chegou a Alvalade.

"Qualquer jogador para sair será pela cláusula e essa é a única segurança que temos. Não queremos vender em janeiro, estou tranquilo quanto a isso", garantiu Amorim, que também não está preocupado com o que os rivais vão fazer nesta jornada.

"Já tinha saudades de não estar preocupado com os outros jogos porque se ganharmos o nosso jogo não interessa o que se passa nos outros campos", concluiu Amorim.

O Sporting, primeiro classificado do campeonato, com 31 pontos, visita o Vitória de Guimarães, quinto, com 22, no sábado, às 18:00, no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães, em jogo da 13.ª jornada da I Liga, que terá a arbitragem de João Pinheiro, da associação de Braga.

BYD // AJO

Lusa/Fim