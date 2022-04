"Em relação aos castigos, tal como não falei na outra vez, não vou estar a fazer comentários porque não vale a pena. Até porque há coisas que me dão vontade de rir, como 'não vale tudo para ganhar'. Certas pessoas dizerem isso, mais vale não ter qualquer tipo comentário", atirou Ruben Amorim, em conferência de imprensa, em Alcochete.

O técnico dos 'leões' fazia a antevisão do encontro de quinta-feira, frente ao FC Porto, da segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal, instantes depois de Sérgio Conceição ter falado também aos jornalistas no centro de estágios dos 'dragões'.

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol castigou, na terça-feira, Pepe, do FC Porto, e Tabata, do Sporting, com 23 dias de suspensão, além do 'leão' Matheus Reis com um jogo de castigo, após os incidentes registados no final do confronto entre os dois clubes na 22.ª jornada da I Liga.

Conceição reagiu dizendo que "não vale tudo para ganhar" e Ruben Amorim não se conteve, conforme admitiu quando questionado diretamente sobre os motivos que lhe dariam vontade de rir.

"Deu-me vontade de rir porque há coisas que me dão vontade de rir, comunicados que dão vontade de rir, enfim... Vamos passar em frente, porque não vale a pena estar a falar sobre isso. Eu não devia estar a falar sobre isso, mas às vezes é um bocadinho mais difícil", desabafou.

Sobre as implicações que os castigos podem ter numa ou noutra equipa, Amorim disse não saber ainda se poderá contar com Matheus Reis e Tabata, além de desvalorizar a possível ausência de Pepe na equipa do FC Porto, que vai receber o Sporting, no Estádio do Dragão.

"Confirmações [em relação à disponibilidade dos jogadores do Sporting] ainda não tenho. Jogar contra o FC Porto, seja com que jogadores for, é sempre muito difícil", comentou.

O Sporting visita o FC Porto na quinta-feira, às 20:15, em encontro da segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal e precisa de vencer por pelo menos dois golos de diferença, após a derrota por 2-1 sofrida na primeira mão, em Alvalade.

Dois dias antes do encontro, na terça-feira, o CD da FPF divulgou os resultados dos processos disciplinares movidos no seguimento do encontro entre os dois clubes a contar para a I Liga, que resultaram nas suspensões de Pepe e Tabata por agressões e a Matheus Reis por fazer um gesto obsceno.

