Amorim foi questionado, em Alcochete, na conferência de imprensa de antevisão do encontro de domingo, com o Paços de Ferreira, da 31.ª jornada, sobre se o encontro com o Benfica é o jogo onde o Sporting pode deixar uma imagem diferente, numa época que vai terminar sem títulos.

Em resposta, frisou que ganhar ao Benfica "não poderá mudar a forma" como o clube olha para a época, uma vez que, "não ganhado títulos" e "não atingindo objetivos", não foram "bons o suficiente".

"Portanto, ganhado ao Benfica, não ganhando ao Benfica, não vai mudar a nossa forma de olhar para o Sporting, nem a das pessoas. Porque somos um clube grande que vive de títulos e não de vitórias, [mesmo que] seja contra os rivais da cidade. Nem estou a pensar no jogo do Benfica, estou a pensar no Paços [de Ferreira]", vincou o técnico dos 'verde e brancos'.

Depois, ainda sobre o dérbi previsto para dia 21, frisou que "os adeptos não têm de esperar nenhum bombom" e lembrou que "disse várias vezes que ganhando a Liga Europa" não iria mudar "a forma de olhar a época" e que, também por isso, "ganhando ao Benfica não muda nada".

"A nossa obrigação é ganhar os nossos jogos, principalmente em casa, seja contra quem for. Não é bombom nenhum, nem eu gosto dessa ligação a algo de bom. É mais um jogo, ganhamos e não é mais do que isso", concluiu.

O técnico 'leonino' já tinha comentado também o adversário de domingo, o Paços de Ferreira, uma equipa que "arrisca muito na construção" e que vai obrigar os leões a serem "corajosos e fortes na pressão".

"Sabemos que o Paços [de Ferreira] está a lutar pela vida e o ser humano, quando luta pela vida, transcende-se. E nós temos de fazer o mesmo. Temos de olhar para os últimos dois jogos, onde ganhámos, sofremos apenas um golo e não devíamos ter sofrido. Há muita coisa a melhorar nesse sentido", advertiu Amorim.

Para a deslocação a Paços de Ferreira, o treinador já pode contar com Paulinho, que "já vai ser convocado e poderá jogar alguns minutos".

Já de saída da sala de imprensa da Academia de Alcochete, confirmou que St. Juste e Jovane Cabral continuam indisponíveis e revelou que Daniel Bragança "se calhar" vai recomeçar a treinar-se com o restante grupo na próxima semana, dando como concluída a recuperação de uma lesão no joelho que o impediu de jogar durante toda a temporada.

O Sporting visita o Paços de Ferreira no domingo, em partida da 31.ª jornada da I Liga de futebol, com início previsto para as 20:30, no Estádio Capital do Móvel, e arbitragem de Nuno Almeida (AF Algarve).

A equipa orientada por Rúben Amorim ocupa o terceiro lugar da classificação, a sete pontos do Sporting de Braga, e quando subir ao relvado já irá saber o resultado conseguido nesta jornada pelos minhotos, que visitam hoje o Benfica.

Quando faltam disputar quatro jogos, o Paços de Ferreira é 17.º classificado, a dois pontos do 16.º lugar, ocupado pelo Marítimo, que dá acesso ao 'play-off' de permanência na I Liga, e a oito pontos do 15.º posto, do Estoril, que assegura diretamente a manutenção.

