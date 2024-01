Em conferência de imprensa de antevisão da visita ao Desportivo de Chaves, Rúben Amorim frisou que a equipa está "no bom caminho", mas reconheceu que tem sentido dificuldades "principalmente fora de casa" e, com os próximos dois jogos na condição de visitante, este pode ser "um ponto de viragem".

"Diria que fora de casa temos de ganhar não jogando tão bem ou tão bonito, mas temos de ganhar. E aí entram outras coisas sem ser a técnica. Entra a força, entra o querer, e isso vai ser muito importante nesta sequência de jogos. Diria que é uma fase sensível nesse aspeto e nós teremos de arranjar forma de vencer os jogos se queremos continuar na frente", vincou, na Academia Sporting, em Alcochete.

Antes, o técnico já tinha admitido que a expectativa dos adeptos "é grande" e que "hoje em dia está tudo muito bem, mas basta passar para segundo lugar que tudo muda", e lembrou que "o segundo classificado tem um ponto" de distância para o Sporting, motivo pelo qual assumiu que o seu foco "é só ganhar este jogo e nada mais do que isso".

O Desportivo de Chaves até está no último lugar do campeonato, mas Rúben Amorim alertou os seus jogadores de que "nestes jogos não interessa muito em que lugar está o Chaves" e considerou normal que estes tenham de ser "chamados à atenção".

"Aquilo que estou a dizer aqui, disse 10 vezes aos jogadores. Que nestes jogos não interessa [a classificação], que temos de perceber o ambiente que vamos enfrentar, um jogo com frio, sem aquele conforto de jogar em Alvalade", advertiu o treinador.

Para a deslocação a Trás-os-Montes, Rúben Amorim confirmou que o defesa central Coates "está apto e cada vez melhor", depois de ter regressado à competição na terça-feira, frente ao Tondela, na Taça de Portugal, e que "Marcus [Edwards] está em dúvida" devido a uma gripe, mas "vai viajar" com a equipa.

"Não perdeu assim tantos treinos e são coisas de que se recupera de um momento para o outro. É um jogador importante, quer a jogar a titular, quer a sair do banco, que pode fazer a diferença", justificou o técnico 'leonino'.

O Sporting visita no sábado o Desportivo de Chaves, em partida da 17.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol com início previsto para as 18:00, no Estádio Manuel Branco Teixeira, e arbitragem de Luís Godinho [AF Évora].

A equipa orientada por Rúben Amorim defende a liderança do campeonato e, em caso de vitória, coloca 'pressão' sobre os perseguidores, nomeadamente o Benfica, que segue a um ponto e recebe o Rio Ave no domingo, e o FC Porto e o Sporting de Braga, que se seguem a cinco e sete pontos, respetivamente, e se defrontam também no domingo.

*** Serviço áudio e serviço vídeo disponíveis em www.lusa.pt ***

SYL // NFO

Lusa/Fim