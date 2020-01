Ross Branch, Dakar 2020: “Foi um dia fantástico” Ross Branch surpreendeu tudo e todos ao vencer a segunda etapa do Rally Dakar no dia de hoje. desporto MotoSport desporto/ross-branch-dakar-2020-foi-um-dia-fantastico_5e1380379057451c02f47fd9





Ross Branch surpreendeu tudo e todos ao vencer a segunda etapa do Rally

Dakar no dia de hoje. Com este resultado, o melhor rookie de 2019 tornou-se no

primeiro nativo do Botswana a vencer na prova mais dura do calendário.

“Hoje foi muito bom e diverti-me muito com a moto. Foi bom ter partido de 14º lugar esta manhã e, a partir daí, tentei focar-me e fazer a minha própria corrida. Consegui fazer uma boa navegação, o que foi muito bom para mim e acho que ajudou muito ao resultado da etapa. Depois fui com calma, tentando apanhar os outros pilotos que seguiam à minha frente”, explicou Branch.

O piloto não poderia estar mais feliz com este resultado, pois permite-lhe

subir para o sexto lugar na classificação geral.

“Diverti-me imenso e foi um dia fantástico. Só temos uma oportunidade, por

isso temos de aproveitar ao máximo e eu gostei muito. Adoro estar aqui. Toda

esta aventura tem sido incrível e já fiz imensas amizades. É muito fixe e estou

a adorar fazer parte do Dakar. A minha KTM está em perfeitas condições e está

tudo pronto para amanhã”.

Foto: Rally Dakar