A campeã Juventus, que segue na terceira posição, com 46 pontos, mas com um jogo em atraso, ficou ainda a três do AC Milão (segundo, com 49), que, no domingo, se desloca a casa da Roma, do treinador português Paulo Fonseca, que está em quarto, com 44.

Num encontro de enorme dificuldade para a Juventus, adversária do FC Porto na Liga dos Campeões, o caminho do golo só foi descoberto pelo português Ronaldo aos 49 minutos (0-1), após um bom trabalho de Federico Chiesa, que 'rasgou' por completo a defesa do Verona.

Depois do 'bis' marcado na segunda-feira ao lanterna-vermelha Crotone, que permitiu a Ronaldo recuperar a liderança da lista dos melhores marcadores, o avançado português somou mais um à sua conta pessoal na Série A e lidera com 19 golos.

Com Miguel Veloso chamado à equipa na segunda parte, por troca com o sérvio Ivan Ilic, o Verona ganhou em agressividade ofensiva e chegou ao golo do empate pelo checo Antonin Barák (1-1), aos 77 minutos, com um cabeceamento a um centro de Darko Lazovic.

Conquistado o empate frente à Juventus, o Verona segue na nona posição, com 35 pontos, em igualdade pontual com o Sassuolo (oitavo), que tem um jogo em atraso, e com cinco de vantagem sobre a Sampdoria (nona), que no domingo recebe a Atalanta.

O Bolonha surpreendeu em casa a Lazio, por 2-0, com golos do senegalês Ibrahima M'Baye, aos 19 minutos, e de Nicola Sansone, aos 64, e ascendeu provisoriamente ao 11.º lugar, com 28 pontos.

Já a Lazio, que é sexta classificada, com 43 pontos, marcou passo na aproximação aos lugares de acesso europeu e pode ver a Atalanta, quinta, com os mesmos pontos, abrir vantagem, se vencer a Sampdoria.

O Parma, com o português Bruno Alves no banco, esteve a vencer por 2-0 em casa do Spezia, com golos de Yann Karamoh, aos 17 minutos, e do brasileiro Hernâni, aos 25, mas permitiu o empate com um 'bis' do ganês Emanuel Gyasi, aos 52 e 72.

O Spezia segue na 16.ª posição, com 25 pontos, os mesmos da Udinese (13.ª, com menos um jogo), enquanto o Parma continua na zona de despromoção, no 19.º posto, com 15, mais três do que o lanterna-vermelha Crotone, que tem um jogo a menos.

