O ex-futebolista checo Pavel Nedved, vice-presidente da Juventus, assegurou que Ronaldo vai "garantidamente" continuar na equipa de Turim.

"Não vamos procurar as histórias sensacionalistas, foi uma escolha feita em conjunto com o jogador. É normal, no início da temporada a condição física não é ótima. É uma questao que afeta todo o plantel. Mesmo o Chielini, campeão da Europa, está no banco", disse Nedved, ao canal DAZN.

Os meios de comunicação italianos noticiaram que Ronaldo teria pedido para ficar no banco por ainda esperar poder sair da Juventus neste mercado de transferências, que termina no final de agosto.

