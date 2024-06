Os dois jogadores, que atuam no futebol da Arábia Saudita, terminaram a temporada apenas na última sexta-feira e vão ter direito a uma semana de descanso, tal como aconteceu com todos os restantes convocados do selecionador Roberto Martínez.

Ronaldo esteve em ação na última sexta-feira pelo Al Nassr na final da Taça da Arábia Saudita, assim como Otávio, colega de equipa do avançado, e Rúben Neves, que disputou esse jogo ao serviço do Al Hilal.

Otávio saiu mesmo lesionado do encontro, que acabou com a vitória do Al Hilal, de Jorge Jesus, nas grandes penalidades.

Por essa razão, o médio está na Cidade do Futebol, em Oeiras, em observação pelo departamento médico da seleção.

Isto significa que Ronaldo, Rúben Neves e Otávio vão falhar os particulares com Finlândia (terça-feira, no Estádio José Alvalade em Lisboa) e Croácia (08 de junho, no Estádio Nacional).

O duelo com a Irlanda está agendado para o dia 11 de junho, em Aveiro.

No Euro2024, Portugal vai disputar o Grupo F juntamente com República Checa (em 18 de junho, em Leipzig), Turquia (22, em Dortmund) e Geórgia (26, em Gelsenkirchen).

O Euro2024 vai decorrer de 14 de junho a 14 de julho.

