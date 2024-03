No seu site oficial, a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) divulgou hoje que Ronaldo bem como Diogo Dalot, João Cancelo, Danilo Pereira, Otávio, Rúben Neves, Vitinha e João Félix foram dispensados do encontro que vai decorrer em Guimarães e serão apenas opção para o segundo particular da janela de março, que será na Eslovénia.

Isto significa que Robert Martínez vai contar com 24 jogadores na preparação para o duelo com os suecos, embora Raphael Guerreiro e Trincão estejam em dúvida devido a problemas físicos.

No domingo, o Bayern Munique anunciou mesmo que Guerreiro nem iria viajar para Portugal, mas a FPF confirmou a presença do jogador de 30 anos na Cidade do Futebol, em Oeiras, para ser avaliado pelo departamento médico.

Roberto Martínez chamou um total de 32 anos para os jogos de março, mas explicou logo que iria dividir o 'plantel' em três grupos, com um grupo disponível em todo estágio, outro apenas para o jogo com a Suécia e um terceiro, agora divulgado, para o jogo com os eslovenos.

Os estreantes Francisco Conceição e Jota Silva podem assim somar a sua internacionalização perante a Suécia.

A seleção nacional recebe a Suécia, que falhou o apuramento, na quinta-feira, no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães, e cinco dias depois, em 26 de março, vai a Liubliana jogar com os eslovenos, que vão estar no Euro2024.

Portugal terá ainda outros três encontros de preparação antes da participação no Campeonato da Europa deste ano, todos em solo luso, com Finlândia, no Estádio José Alvalade, Croácia, no Estádio Nacional, e República da Irlanda, em Aveiro, em 04, 08 e 11 de junho, respetivamente.

A equipa das 'quinas' está integrada no Grupo F do Euro2024, em que vai defrontar Turquia, República Checa e o vencedor do caminho C dos play-offs (Geórgia, Luxemburgo, Grécia ou Cazaquistão), que será conhecido este mês.

A estreia no Europeu está marcada para 18 de junho, com os checos, em Leipzig, seguindo-se os duelos com os turcos, em 22 de junho, em Dortmund, e com o adversário a sair do play-off, em 26 de junho, em Gelsenkirchen.

O Campeonato da Europa de 2024 vai decorrer na Alemanha, entre 14 de junho e 14 de julho.

LG // AJO

Lusa/fim