"É por Portugal e pelos portugueses que queremos marcar, uma vez mais, presença no Campeonato do Mundo. E é com a força de Portugal e dos portugueses que vamos lá chegar! Contamos com o vosso apoio! Rumo ao Qatar 2022", escreveu o jogador nas suas redes sociais.

Portugueses e sérvios são os únicos ainda com possibilidades de se apurarem diretamente para o Mundial2022 no Grupo A, tendo em conta que Luxemburgo (nove), República da Irlanda (seis) e Azerbaijão (um) já estão matematicamente afastados da corrida à fase final.

Para garantir o primeiro posto e a qualificação direta para o Campeonato do Mundo, a formação lusa terá de pontuar diante da Sérvia, num embate com início às 19:45 de domingo e que será dirigido pelo italiano Daniele Orsato.

Em caso de derrota, a formação das 'quinas' terá de disputar os 'play-offs'.

