Após ter falhado a goleada no Algarve sobre o Luxemburgo (9-0), devido a castigo, Ronaldo vai atuar de início no Estádio do Dragão, no Porto, com o selecionador Roberto Martínez a operar um total de quatro alterações.

Com o regresso do 'capitão' da seleção nacional, Diogo Jota acabou relegado para o banco de suplentes, assim como Nélson Semedo, Gonçalo Inácio e Danilo, que tinha igualmente sido titulares na última ronda.

Para os seus lugares, Martínez apostou em João Cancelo, António Silva e João Palhinha, com o técnico espanhol a abdicar novamente da tática dos três centrais, tal já como já tinha acontecido em Bratislava (vitória por 1-0) e no Algarve.

Como é habitual, Diogo Costa será guarda-redes e terá à sua frente uma defesa composta por Cancelo, à direita, Diogo Dalot, à esquerda, e Rúben Dias e António Silva, no centro.

No meio-campo, Palhinha será a unidade mais recuada, com Bruno Fernandes e Bernardo Silva mais adiantados, no apoio às unidades mais ofensivas, que serão Rafael Leão, Gonçalo Ramos e Cristiano Ronaldo.

Do lado da Eslováquia, destaque para a titularidade de Robert Bozeník, avançado que joga na cidade do Porto, no Boavista, e leva cinco golos em oitos jogos na I Liga.

Em caso de vitória, Portugal garante o apuramento para o Europeu, naquela que será a nona presença lusa na fase final da prova, e oitava consecutiva. O empate será suficiente no caso de o Luxemburgo perder na Islândia.

Portugal vai tentar confirmar a 13.ª presença seguida em fases finais, entre europeus e mundiais, desde 2000, e a fase de qualificação mais 'tranquila' da sua história, já que nunca se apurou com três rondas ainda por disputar.

Após seis jornadas, a equipa lusa continua totalmente vitoriosa e lidera o Grupo J com 18 pontos, mais cinco do que a Eslováquia, segunda classificada. O Luxemburgo é terceiro, com 10, seguido de Bósnia e Islândia, ambas com seis, e do Liechtenstein, ainda sem pontos.

Além de seis triunfos no mesmo número de partidas, a equipa de Roberto Martínez leva um registo de 24 golos marcados e nenhum sofrido.

O Portugal-Eslováquia está agendado para as 19:45 e terá arbitragem do grego Tasos Sidiropoulos.

LG/AJC // PFO

Lusa/Fim