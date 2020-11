Ronaldo e Félix eram apostas mais do que previsíveis para o 'onze', havendo a dúvida de quem os acompanharia, se Bernardo Silva ou Diogo Jota, já que o médio do Manchester City foi titular nos anteriores quatro jogos da prova, mas o avançado tem estado com veia goleadora ao serviço do Liverpool.

Desfeita a interrogação para o encontro que pode decidir a qualificação para as meias-finais, no Estádio da Luz, o selecionador Fernando Santos faz uma 'revolução' na equipa que iniciou o particular com Andorra (7-0), mudando os 11 atletas.

Portugal vai apresentar-se com Rui Patrício na baliza, João Cancelo, José Fonte, Rúben Dias e Raphaël Guerreiro no setor defensivo, enquanto Danilo Pereira, William Carvalho e Bruno Fernandes vão ocupar o meio-campo, atrás do já referido tridente composto por Bernardo Silva, João Félix e Cristiano Ronaldo.

De resto, o técnico vai apresentar um 'onze' muito idêntico ao que defrontou a França no mês passado, em Paris (0-0), com Fonte e Cancelo a serem as únicas mudanças, rendendo Pepe, lesionado, e Nélson Semedo.

Fora dos 23 eleitos para a ficha de jogo ficaram o central Domingos Duarte e o médio Renato Sanches, que foi hoje dispensado devido a uma lesão muscular, e vai falhar também o encontro com a Croácia, na terça-feira.

Do lado dos franceses, a grande baixa é o avançado Kylian Mbappé, que estava em dúvida devido a problemas físicos e não entrou na lista dos 23 franceses eleitos por Didier Deschamps, depois de já ter falhado o particular de quarta-feira com a Finlândia, em Saint Denis, onde os gauleses perderam por 2-0.

A França vai iniciar a partida com o guarda-redes e 'capitão' Hugo Lloris, os defesas Pavard, Varane, Kimpembe e Lucas Hernández, os médios Kanté, Pogba e Rabiot, e o ataque ficará entregue a Coman, Griezmann e Martial.

O encontro entre Portugal e a França, da quinta jornada do Grupo 3 da Liga A da Liga das Nações, realiza-se hoje, a partir das 19:45, no Estádio da Luz, em Lisboa, com arbitragem do alemão Tobias Stieler.

O vencedor do encontro garante um lugar nas meias-finais, enquanto a igualdade adia a decisão para a sexta e última ronda, na terça-feira, com Portugal a jogar na Croácia e a França a receber a Suécia.

