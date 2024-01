No Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, também o compatriota Jorge Mendes foi premiado como melhor agente desportivo, mas foi o jogador dos sauditas do Al Nassr a grande 'figura' da cerimónia, que contou com a presença de outros portugueses, entre os quais o presidente da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP), Pedro Proença.

"São troféus especiais que vão para o meu museu. Estou muito orgulhoso, foi uma época maravilhosa. Agradecer aos meus colegas de equipa, aos meus treinadores, ao Al Nassr e à seleção portuguesa. [Prémio Maradona] vai colocar paixão no meu museu, foi um dos [jogadores] especiais", manifestou o capitão da seleção portuguesa de futebol, melhor marcador no ano 2023, com um total de 54 golos, 44 pelo Al Nassr e 10 por Portugal.

Sem surpresas, o norueguês Erling Haaland, do Manchester City, foi galardoado com o 'cetro' de melhor jogador do ano 2023, superando jogadores como Cristiano Ronaldo, Rúben Dias e Bernardo Silva, e o treinador dos 'citizens', o espanhol Pep Guardiola, o melhor técnico de 2023, face às conquistas da Liga dos Campeões, Liga inglesa e Taça de Inglaterra, em 2022/23, e, já em 2023/24, a Supertaça Europeia.

Rúben Dias, Bernardo Silva e Matheus Nunes marcaram presença no evento e subiram ao palco para exibir os títulos conquistados, ao lado dos companheiros da equipa inglesa, reconhecida como a melhor do ano passado.

O português Jorge Mendes foi considerado o agente do ano, que defendeu ter sido um dos melhores: "Uma honra estar aqui novamente. Estou realmente orgulhoso. O ano passado foi um dos meus melhores anos na Gestifute. Trabalhamos arduamente e com paixão. Quero agradecer à minha família, aos meus colegas na Gestifute e aos jogadores".

O internacional português Rafael Leão, dos italianos do AC Milan, foi o vencedor do prémio de melhor jogador criador de conteúdos digitais, ao contrário de Rui Costa, do Benfica, que acabou por não ser o presidente do ano 2023.

Aitana Bonmatí, do FC Barcelona, foi distinguida como melhor jogadora, juntando o prémio de hoje ao The Best e à Bola de Ouro da France Football, enquanto o inglês Jude Belingham, do Real Madrid, recebeu o troféu de 'estrela emergente do futebol mundial', embora ambos não tenham marcado presente na Gala.

Durante a cerimónia, os falecidos Franz Beckenbauer, Mário Zagallo e Sir Bobby Charlton foram homenageados, à semelhança do que aconteceu na Gala The Best, da FIFA, em Londres.

