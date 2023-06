O juiz, de 33 anos, será auxiliado pelos compatriotas Valentin Avram e Alexandru Cerei, enquanto o albanês Juxhin Xhaja voltou a ser nomeado como quarto árbitro para um jogo dos vice-campeões em título, numa prova desprovida do sistema de videoárbitro (VAR).

Internacional desde 2015, Horatiu Fesnic já dirigiu 32 partidas esta temporada e arbitrará pela segunda vez na atual edição do campeonato da Europa de 'esperanças', sendo que hoje vai conduzir o embate entre República Checa e Inglaterra, do Grupo C, em Batumi.

Portugal vai encarar os Países Baixos no sábado, às 20:00 locais (17:00 em Lisboa), no Estádio Mikheil Meskhi, em Tbilisi, três dias após ter sofrido uma surpreendente derrota frente à anfitriã e estreante Geórgia (0-2), no início da nona participação em fases finais.

Os lusos estão sem qualquer ponto e no quarto e último lugar do Grupo A, que é liderado pelos georgianos, com três, enquanto os neerlandeses, campeões em 2006 e 2007, e a Bélgica somam um ponto cada, após terem empatado entre si na primeira jornada (0-0).

Finalista derrotado em 1994, 2015 e 2021, o conjunto de Rui Jorge poderá ficar desde já eliminado da próxima fase se for de novo derrotado e caso o outro jogo do grupo, entre a Geórgia e a Bélgica, não termine empatado.

