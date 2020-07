Romain Febvre fez a sua estreia com a Kawasaki oficial no Motocross Internacional de Arnhem no passado domingo. O francês dividiu as vitórias nas mangas de MX1 com Glenn Coldenhoff e no final mostrou-se satisfeito.

“Foi a minha primeira corrida em cinco meses e meio, por isso foi excelente voltar a alinhar atrás da grelha! Correu bastante melhor do que eu poderia esperar até porque inevitavelmente estive um pouco tenso, o que é normal” disse Febvre.

Sobre cada uma das corridas, o campeão do mundo de MXGP de 2015 afirmou que “liderei a primeira manga de início ao fim. Na segunda, arranquei atrás do Glenn Coldenhoff e ultrapassei-o depois de algumas voltas. Como é habitual na Holanda, a pista estava muito difícil e cometi vários erros.”

Em jeito de conclusão, o regressado gaulês fez um balanço positivo: “Estou muito feliz com tudo – com a moto, com a equipa e com a minha forma física – e agora temos mais uma corrida na Holanda no próximo fim-de-semana antes de seguirmos para o GP da Letónia.”

(Foto: Ed Bulk)