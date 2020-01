Romain Febvre, Internacional de Itália: “Falta-me velocidade” Romain Febvre tem estado afastado das pistas nos últimos meses, depois de uma fratura no fémur o ter obrigado a terminar a temporada de 2019 antes do previsto. desporto MotoSport desporto/romain-febvre-internacional-de-italia-falta_5e2f1b0ce83a5312a738fb88





O piloto francês não se colocava atrás da linha de partida há cinco meses, mas regressou às competições no Internacional de Itália, que teve lugar no passado fim-de-semana.

Este ano, Febvre enfrentou grandes mudanças, nomeadamente a assinatura do acordo com a Monster Energy Factory Kawasaki para competir no Campeonato do Mundo de Motocross. O piloto francês voltou à acção em Riola Sardo para se estrear na Kawasaki.

No entanto, os resultados ainda não foram aquilo de que estava à espera, tendo terminado em 14º na corrida MX1 e em 12º na Superfinal. Febvre já esperava não ter a mesma velocidade a que estava habituado antes do acidente nem a forma física necessária para fazer frente aos seus adversários.

“Foi a primeira corrida após 5 meses de ter contraído a minha lesão. Eu sabia, tenho pouca velocidade e a condição física não é a melhor. Depois de tanto tempo, quase que me esqueci da pressão antes do arranque! Agora, sei no que tenho que trabalhar e em que condição estou”, afirmou Febvre.

O piloto da Monster Energy Factory Racing terá que trabalhar ao máximo antes do início do Campeonato Mundial MXGP em Matterley Basin, para ter hipóteses de disputar os lugares cimeiros.

Foto: Romain Febvre Facebook