Aos 33 anos, o vice-campeão do Tour2016 e terceiro classificado da edição de 2017 veste pela primeira vez na carreira a camisola amarela na 'Grande Boucle', depois de ter cortado a meta, no final dos 206 quilómetros desde Florença, ao lado do seu companheiro de equipa neerlandês Frank Van den Broek.

O belga Wout van Aert (Visma-Lease a Bike) foi terceiro na etapa, na frente do grupo de candidatos, chegando cinco segundos atrás do duo da dsm-firmenich PostNL, que cumpriu a tirada em 05:07.22 horas.

No domingo, Bardet vai partir para os 198,7 quilómetros entre Cesenatico e Bolonha, ainda em Itália, com quatro segundos de vantagem sobre o colega Frank Van den Broek, com Van Aert na terceira posição, a 11 segundos.

