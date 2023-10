O avançado belga Romelu Lukaku foi a figura maior do encontro, ao marcar dois golos, aos 20 e 59 minutos, tendo os restantes sido marcados pelo argelino Houssem Aouar, aos 19, e Andrea Belotti, aos 51, cabendo ao uruguaio Nahitan Nandez o golo solitário dos anfitriões, aos 86, de grande penalidade.

A Roma, pela qual o guarda-redes internacional português Rui Patrício foi totalista, subiu ao 10.º lugar da Série A, enquanto Cagliari permanece no último, sem qualquer vitória.

Horas antes, a Atalanta falhou a possibilidade de subir ao quarto lugar provisório, ao perder por 3-2 com a Lazio, três dias após ter vencido o Sporting, para a Liga Europa.

A equipa de Bérgamo esteve a perder por 2-0, na sequência dos golos marcados pelo belga De Ketelaere, na própria baliza (cinco minutos), e o argentino Taty Castellanos (11), ainda restabeleceu o empate, por intermédio do brasileiro Ederson (33) e do bósnio Kolasinac (63), mas não resistiu ao tento do uruguaio Matias Vecino (83).

A Atalanta manteve-se na sexta posição, a um ponto de distância do Nápoles (quarto classificado), campeão em título e adversário do Sporting de Braga na Liga dos Campeões, e da Fiorentina (quinta), que se defrontam hoje, no encerramento da ronda, podendo aumentar a vantagem.

A formação bergamasca, que na quinta-feira venceu por 2-1 no estádio José Alvalade, assistiu também a aproximação do Monza (sétimo) e do Frosinone (oitavo), ambos com menos um ponto, depois de hoje se terem imposto nas receções à Salernitana, por 3-0, e ao Verona, por 2-1.

O AC Milan lidera o campeonato, com dois pontos de vantagem sobre o rival Inter de Milão, que integra o grupo do Benfica na 'Champions', e quatro sobre a Juventus, terceira colocada da Série A.

