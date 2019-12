Roma de Paulo Fonseca vira resultado para vencer lanterna-vermelha SPAL A Roma, orientada pelo português Paulo Fonseca, venceu hoje em casa a SPAL, por 3-1, depois de ter estado em desvantagem, em jogo da 16.ª jornada da Liga italiana de futebol. desporto Lusa desporto/roma-de-paulo-fonseca-vira-resultado-para_5df687e30ec193799ae84087





Uma grande penalidade convertida por Petagna, aos 44 minutos, colocou a SPAL, última classificada da Serie A em vantagem, desfeita aos 53, com um golo de Pellegrini.

A Roma, que se isolou provisoriamente no quarto lugar, com três pontos de vantagem sobre o Cagliari, que tem menos um jogo, colocou-se em vantagem aos 66 minutos, na sequência de uma grande penalidade convertida por Perotti, aos 53, e ampliou-a aos 83, pelo arménio Mkhitaryan.

A Liga italiana é liderada pela octocampeã Juventus, que hoje venceu na receção à Udinese, por 3-1, com dois golos do português Cristiano Ronaldo.

Ronaldo, que somou o quarto jogo consecutivo a marcar pela Juventus, inaugurou o marcador aos nove minutos, na sequência de uma bola amortecida no peito por Dybala, após passe de Bonucci, e 'bisou' aos 37, a passe de Higuain.

Bonucci apontou o terceiro da Juventus, aos 45 minutos, com um golo validado com recurso à tecnologia de golo, tendo Pussetto marcado já nos descontos (90+4) o golo dos visitantes.

A vitória na 16.ª jornada deixa a equipa de Turim na isolada na liderança, com 39 pontos, mais um do que o Inter Milão, que ainda hoje visita a Fiorentina.

Ronaldo, que soma agora nove golos na Liga italiana, conseguiu o primeiro 'bis' pela 'Juve' desde março de 2019, quando fez um 'hat-trick' na segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, frente ao Atlético de Madrid (3-0), que ditou a passagem da equipa italiana aos 'quartos'.

A Atalanta manteve-se em posição europeia, no sexto lugar, apesar de ter perdido por 2-1 no terreno do Bolonha, que marcou aos 12 minutos, por Palácios, e aos 53 por Poli.

Malinovsky apontou aos 60 minutos, o único golo da Atalante, que soma 28 pontos.

O avançado português Rafael Leão entrou em campo aos 78 minutos, no empate sem golos entre o AC Milan e o Sassuolo.

De manhã, o Verona empatou 3-3 na receção ao Torino, depois de a equipa visitante ter chegado aos 61 minutos a vencer por 3-0.

AO // JP

Lusa/Fim