O jogo, da 31.ª jornada da Série A, mostrou a equipa da Roma a jogar bem, mas com algumas contrariedades, como uma bola enviada ao poste ou um gigantesco 'frango' do guarda-redes internacional português Rui Patrício.

Em Itália, o quarto lugar é especialmente importante, por ser a última vaga de acesso à Liga dos Campeões, que passa a estar provisoriamente na posse do AC Milan, que soma os mesmos 56 pontos.

No banco 'giallorosso', José Mouinho fazia o seu 100.º jogo aos comandos da 'Loba' - onde chegou no verão de 2021. A festa fica adiada, talvez para sábado, na receção ao AC Milan, em jogo que pode ser crucial para as ambições europeias das duas equipas.

Quem relança a candidatura à 'Champions' é a Atalanta, sétima classificada, a quatro pontos de Roma e AC Milan e a dois do Inter Milão, 'carrasco' de FC Porto (oitavos de final) e Benfica (quartos de final) na Liga dos Campeões, que é o sexto colocado.

Um remate em arco do croata Mario Pasalic permitiu à Atalanta adiantar-se no marcador, aos 39 minutos, com a formação de Bérgamo a chegar ao 2-0 aos 74, com um remate de Rafael Tolói, na sequência de um canto.

O resultado era pesado para o bom futebol dos romanos, sobretudo no segundo tempo, com o argentino Paulo Dybala na equipa (entrou aos 64 minutos).

A Roma ainda acreditou, aos 83 minutos, com o belo golo de Lorenzo Pellegrini, em remate colocado, à base do poste.

Logo no ataque seguinte da Atalanta, chegou, porém, o 3-1, com uma saída absolutamente 'em falso' de Rui Patrício, que não segurou a bola e a deixou à mercê do neerlandês Teun Koopmeiners, que não hesitou e 'matou' o jogo.

Mostrando muita raça, a Roma continuou a tentar e, aos 87 minutos, Pellegrini, de livre direto, atirou ao 'ferro'.

Ainda em prova na Liga Europa, a Roma -- vai defrontar os alemães do Bater Leverkusen nas meias-finais - apareceu um pouco cansada em campo, mas, decididamente, sem poupar esforços na procura do objetivo que é o apuramento, via campeonato, para a 'Champions'.

FB // PFO

Lusa/Fim