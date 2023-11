Rui Patrício foi titular na baliza da Roma, enquanto Renato Sanches foi chamado a jogo aos 82 minutos para o lugar de Bove.

O empate deixou a Roma na sétima posição, com 18 pontos, os mesmos do Bolonha, oitavo, hoje derrotado pela Fiorentina (2-1), e a Lázio no 10.º posto, em igualdade pontual (17) com o Monza, nono, que também empatou nesta ronda.

