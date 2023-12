O jogo estava pouco interessante quando os anfitriões se adiantaram no marcador, em rápida transição ofensiva culminada por cruzamento para a entrada do croata Nikola Moro, que, aos 37 minutos, atirou para o fundo das redes, sem hipóteses para Rui Patrício.

Aos 48, e após cruzamento na direita, Dan Ndoye não conseguiu desviar para a baliza, antes para trás, contra o defesa dinamarquês Rasmus Kristensen, impotente para travar o desvio da bola para a baliza, fazendo o definitivo 2-0, de pouco valendo a entrada de Renato Sanches ao intervalo.

Com este resultado, o Bolonha é quarto com 28 pontos, a quatro do AC Milan, terceiro, e com mais um do que o Nápoles e a Fiorentina, enquanto a Roma, que não perdia há cinco encontros, caiu para sétima, com 25, a dois desta mesma dupla e com a possibilidade de no domingo vir a ser ultrapassada pela Atalanta, que tem 23 e recebe a lanterna-vermelha Salernitana.

Com um golo aos 78 minutos, num remate indefensável no centro da área, Lucas Beltrán 'trajou-se' de Pai Natal da Fiorentina, pois na receção ao penúltimo, o Verona, o conjunto 'viola' esteve mais perto de perder do que de ganhar, valendo-lhe a atuação inspirada do guarda-redes Pietro Terracciano e o facto de o bósnio Milan Duric ter falhado um penálti logo ao terceiro minuto.

Em zona perigosa da classificação, a Udinese esteve perto de interromper uma série de quatro jogos sem vencer, contudo desperdiçou uma vantagem de 2-0 sobre o Sassuolo, com o desafio a mudar de cariz após a expulsão do argentino Martín Payero, aos 59 minutos.

O Sassuolo pegou no jogo e, depois de atirar uma bola à trave e outra ao poste, Domenico Berardi, de penálti aos 75 e aos 88 minutos, conseguiu a igualdade.

A Udinese é 17.ª, com 13 pontos, apenas um acima da 'linha de água'. Já o Sassuolo está um pouco mais confortável, sendo 15.º com 16.

Ao fim da manhã, o AC Milan reforçou o terceiro lugar, aproximando-se da Juventus, após claro triunfo por 3-0 sobre o Monza, com tentos do neerlandês Tijjani Reijnders, aos três minutos, do jovem sérvio Jan-Carlo Simic, aos 41, assistido por Rafael Leão, titular após falhar quatro desafios, por lesão, e pelo suíço Noah Okafor, aos 73.

O AC Milan tem 32 pontos, a cinco da Juventus, e o Monza, que teve no 'onze' oficial os lusos Pedro Pereira e Dani Mota, é 11.º, com 21.

Ainda hoje, a Lazio, a meio da tabela, recebe o líder Inter Milão, que entrará em campo com apenas um ponto de avanço para a Juventus.

RBA // AMG

Lusa/Fim