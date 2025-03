Roglic percorreu em 1:58.27 horas os 88,2 quilómetros da tirada que teve partida e chegada em Barcelona (média de 44,8 km/h), batendo por 14 segundos os belgas Laurens De Plus (INEOS) e Lennert Van Eetvelt (Lotto), segundo e terceiro classificados, respetivamente.

O esloveno partiu com um segundo de atraso na classificação geral para o espanhol Juan Ayuso (UAE Emirates), mas terminou com 28 de vantagem sobre o anterior líder, enquanto o espanhol Enric Mas (Movistar) completou o pódio, a 53 segundos do vencedor.

"Não queria que a corrida se decidisse através das bonificações. Após o segundo sprint intermediário, não tinha escolha, precisava de fazer qualquer coisa", explicou Roglic, de 35 anos, que sucede na galeria dos vencedores da Volta à Catalunha ao compatriota Tadej Pogacar, o grande ausente da edição de 2025.

'Rogla' até se impôs no primeiro sprint intermediário, o que lhe permitiu assumir virtualmente o comando da prova, com um segundo de vantagem sobre Ayuso, que foi o terceiro mais rápido, mas os papéis inverteram-se na segunda zona de bonificações, com o espanhol a ser o primeiro a passar e o esloveno o terceiro.

O vencedor de 2023 viu-se na mesma posição que tinha na linha de partida e decidiu agir: lançou um ataque irresistível a 20 quilómetros da meta, que Ayuso e o restante pelotão não conseguiram acompanhar, ganhando isolado a sétima etapa e assegurando o triunfo final.

"Foi uma bela vitória. Senti-me muito bem durante toda a semana. Treinei bem e as pernas estavam preparadas", observou Roglic, em referência ao ataque decisivo que desferiu na quarta das seis subidas ao Castelo de Montjuïc.

O português Afonso Eulálio (Bahrain-Victorius) foi 61.º classificado na tirada, a 1.59 minutos de Roglic, terminando a prova espanhola no mesmo lugar da classificação geral, a 32.55 minutos do esloveno.

RPC // MO

Lusa/fim