Em conferência de imprensa de antevisão do encontro com o Dínamo Kiev, realizada no Seixal, o técnico alemão não quis comentar eventuais contratações do clube, mas lembrou que o Benfica vai disputar "50 ou 60 jogos" e que, se quer disputar títulos e "alcançar algo nas provas internacionais, precisa de um bom equilíbrio no plantel".

"Acho que já temos uma boa equipa, mas precisamos de fazer alguns ajustes. Para todas as posições, defesa, meio-campo, ataque, temos de analisar se há opções no mercado que possamos analisar para melhorar o plantel. É o que posso dizer. Temos uma boa equipa e precisamos de alguns ajustes", atirou Schmidt.

Antes, questionado sobre as suas próprias palavras na sua apresentação, quando elogiou Ricardo Horta, jogador do Sporting de Braga, Schmidt admitiu que "disse coisas boas porque [Ricardo Horta] é um jogador muito bom", mas lembrou que também disse que seria preciso "ver o que aconteceria nas semanas seguintes".

Por outro lado, recusou-se a comentar a possível contratação do médio norueguês do Feyenoord Fredrik Aursnes, que vários órgãos de comunicação social têm dado como certo nos 'encarnados'.

"Não posso falar de jogadores que não estão no nosso plantel. Também não é o meu trabalho anunciar transferências. Se alguém for anunciado, estou aberto a falar de novos jogadores, mas neste momento estou focado nos meus jogadores", salientou.

O Benfica defronta o Dinamo Kiev na terça-feira, em encontro da segunda mão do 'play-off' de apuramento para a fase de grupos da Liga dos Campeões, com início marcado para as 20:00, no Estádio da Luz, e arbitragem do francês Clément Turpin.

A equipa orientada por Roger Schmidt entra em campo com uma vantagem de 2-0 conquistada no encontro da primeira mão, disputado em Lodz, na Polónia, em casa 'emprestada' dos ucranianos devido à guerra do país com a Rússia.

