Na conferência de imprensa posterior à vitória por 3-0 frente ao Santa Clara, para a 34.ª e última jornada da I Liga portuguesa, o técnico destacou o mérito da conquista das 'águias' e a dedicação de todos que com ele trabalharam.

"É um misto de muita felicidade e muito orgulho. Foi uma longa jornada e precisámos de muita entrega para atingir o nosso objetivo, que era ser campeão novamente. Sabíamos o quanto os benfiquistas queriam uma temporada de sucesso. Foi uma grande motivação para nós e foi uma luta dura. Precisámos de 87 pontos e de ir à última jornada para podermos ser campeões. Estou muito feliz pelos meus jogadores e 'staff', pelo quanto trabalharam para isto e porque tentaram tudo para ser a melhor equipa de Portugal", disse Schmidt.

Depois de se ter tornado no primeiro treinador alemão a vencer um título de campeão em Portugal, admitiu que havia "muita pressão" para vencer o jogo frente ao Santa Clara e elogiou a "atitude para vencer" dos jogadores.

"Jogámos sempre bom futebol, um futebol atacante. Os jogadores tentaram sempre entreter os espetadores, mas com o objetivo de conquistar troféus. No final, tivemos a recompensa", disse Schmidt, antes de ser interrompido pelos jogadores, que 'invadiram' a sala de imprensa do Estádio da Luz para o habitual banho de espumante.

O Benfica sagrou-se hoje campeão português de futebol pela 38.ª vez, depois de vencer em casa o lanterna-vermelha Santa Clara, por 3-0, em jogo da 34.ª e última jornada da I Liga portuguesa.

A precisar de um triunfo para assegurar matematicamente o título, o Benfica marcou por Gonçalo Ramos (07 minutos), Rafa (28) e Grimaldo (60), de penálti.

Após uma 'seca' de três temporadas, os 'encarnados' voltaram a festejar um título nacional, terminando a I Liga com 87 pontos, mais dois do que o FC Porto.

