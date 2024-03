"Na última época, tínhamos o Gonçalo Ramos, que marcava golos, era muito completo no comportamento tático e, devido a isso, jogou quase toda a época. Esta época, temos muito boas opções, mas os avançados não são tão consistentes para manter a posição durante vários jogos seguidos. É a realidade e eles têm de melhorar. Às vezes precisam de tempo para se adaptarem. Nestas três partidas, não fomos tão eficientes e tivemos dificuldades em criar oportunidades, mas o potencial e a qualidade estão lá", afirmou.

Em conferência de imprensa, de antevisão ao duelo frente à turma da Linha de Cascais, Roger Schmidt reconheceu que, após três jogos sem triunfos, a equipa precisa de "melhorar detalhes" para mostrar uma reação.

"É uma situação nova para uma equipa que está habituada a vencer bastantes jogos. É sempre importante a forma como reagimos nestes momentos. Temos de mostrar uma reação dentro de campo e melhorar detalhes, porque estamos a conceder vários golos fáceis e desperdiçamos muitas ocasiões, mas, na quinta-feira [2-2 na receção ao Rangers, para a Liga Europa], os jogadores estiveram com uma boa mentalidade. Não importa o quão boas são, todas as equipas têm fases em que os resultados não aparecem e têm de mostrar atitude e qualidade", expressou.

O treinador alemão sentiu que os adeptos apreciaram a exibição face aos escoceses do Rangers, e frisou que o apoio dos benfiquistas "torna tudo mais fácil", esperando "um jogo intenso" no domingo e fechar o ciclo "de forma positiva".

"O Estoril Praia tem muita qualidade e é sempre muito difícil para o adversário, porque tem muitos jogadores velozes no ataque. Será um jogo intenso. Precisamos destes três pontos, num calendário apertado. A última impressão, de quinta-feira, foi boa. Fizemos um bom jogo, até em termos físicos. O nosso objetivo é fechar este período antes dos compromissos para as seleções nacionais de uma forma positiva", atirou o germânico.

Roger Schmidt considerou que a prioridade "é sempre o jogo seguinte" e, por isso, não pode priorizar competições, mas prometeu um Benfica a "dar tudo em cada prova", o que obrigará, no entanto, a alguma gestão física de jogadores habitualmente titulares.

"Temos muitas opções no plantel e tento manter todos os jogadores em boa forma, ao dar-lhes algum descanso, mas também tempo de jogo. Especialmente nestas fases, nós temos de ver que alguns jogadores que costumam jogar sempre precisam de tempo de descanso, também para prevenir lesões. Temos feito isso de uma maneira profissional. O objetivo principal claro que é vencer, mas também temos de ser capazes de mudar jogadores e manter o nível, tendo uma alta probabilidade de vencer a partida", frisou.

O Benfica, segundo classificado, com 58 pontos, recebe o Estoril Praia, na 16.ª posição, com 22, no domingo, às 20:30, no Estádio da Luz, em Lisboa, em duelo da 25.ª jornada da I Liga, que terá a arbitragem de Manuel Oliveira, da Associação de Futebol do Porto.

