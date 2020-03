Rodrigo Amaral, Baja TT ACP: “Foi uma prova muito divertida!” No ano em que completa 50 anos, o consagrado Rodrigo Amaral disputou a Baja TT ACP com o objetivo de treinar e readaptar-se ao ambiente de competição apoiando também o filho, Gonçalo Amaral, neste início de carreira. Foi a primeira vez que pai e filho estiveram juntos em competição e para Gonçalo, que é neste desporto MotoSport desporto/rodrigo-amaral-baja-tt-acp-foi-uma-prova_5e6e2e13fed2021973abd7e5





Foi a primeira vez que pai e filho estiveram juntos em competição e para Gonçalo, que é neste momento uma das jovens promessas do todo-o-terreno nacional, foi muito importante contar com a ajuda do seu pai nesta prova.

Rodrigo Amaral, que esteve afastado das competições durante largos anos, conta regressar às provas do Nacional e, acima de tudo, continuar a competir juntamente com o filho: “o piso era muito divertido. A ideia era vir passear com o meu filho já que a prova é extracampeonato, onde o Gonçalo podia estar mais descontraído, e acabou por ser uma boa experiência.”

O veterano, que foi 17.º no Rally Dakar em 2002, gostou bastante da Baja TT ACP e promete voltar a competir este ano: “Foi uma prova muito divertida e o ACP está de parabéns pela corrida que elaborou. Espero voltar a competir ainda este ano, provavelmente no Algarve porque é uma prova que gosto muito. As motos estiverem muito bem e foi um excelente fim-de-semana.”

(Foto: A2 Comunicação)