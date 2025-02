"Van Persie é o treinador principal do Feyenoord, com efeito imediato. (...) O clube chegou a acordo com o SC Heerenveen, no qual Van Persie estava à frente da equipa principal, numa transferência imediata que permitirá ao treinador de 41 anos, natural de Roterdão, iniciar os treinos na segunda-feira", referiu o clube.

Na mesma nota, o Feyenoord, que tinha despedido em 10 de fevereiro o dinamarquês Brian Priske e teve como interino, durante quatro jogos, Pascal Bosschaart, revelou que Van Persie assinou contrato até meados de 2027, por duas épocas e meia.

"Todos sabem como é especial a minha ligação ao Feyenoord. Estou ansioso, juntamente com uma equipa técnica forte, de poder trabalhar com o grupo", disse o antigo jogador, que, enquanto treinador principal de seniores, liderou apenas o Heerenveen.

Antes, o antigo avançado tinha sido adjunto no Feyenoord e também treinador dos juniores da equipa de Roterdão.

Como futebolista teve uma carreira em que fez a formação no Excelsior e no Feyenoord, emblema no qual chegou aos seniores, saindo depois para Arsenal, Manchester United e Fenerbahçe, antes de se 'despedir' dos relvados novamente no Feyenoord.

Atualmente, a equipa de Roterdão, que está nos oitavos de final da 'Champions', eliminatória em que defrontará o Inter Milão, depois de ter eliminado o AC Milan de Sérgio Conceição, é terceiro classificado na liga neerlandesa, a 11 pontos do Ajax, que lidera e tem menos um jogo.

