A conferência de imprensa de antevisão ao encontro com a Eslováquia, na sexta-feira, acabou por ser dominada pelas escolhas do selecionador espanhol, nomeadamente as de João Cancelo e João Félix, dois jogadores com muito poucos minutos na presente época.

"Sigo 82 jogadores, trabalho com 23. Acho que é importante saber que para as nossas escolhas temos um processo muito profissional, honesto e há muito trabalho do treinador. O estágio em setembro, com base na minha experiência internacional, não é o estágio para ver o momento de forma, mas sim para ver o que eles [jogadores] podem oferecer à nossa ideia de jogo, o compromisso, o talento e a paixão pela seleção. As convocatórias não podem agradar a todos", justificou.

Perante a insistência dos jornalistas presentes na sala de conferências do Estádio Nacional, em Bratislava, palco do jogo da quinta jornada do Grupo J, Martínez deixou claro que o grupo está "muito concentrado para poder ter uma boa performance".

"Em setembro há muita mudança a nível individual, nas carreiras, [os jogadores vão para] equipas diferentes, minutos diferentes, mas vi um grupo muito concentrado e com paixão para poder ter uma boa performance amanhã [sexta-feira]", argumentou.

No moderno Estádio Nacional da capital eslovaca, reconstruído de raiz em 2019 e com capacidade para 22.500 espetadores, a equipa das 'quinas', líder da 'poule', com 12 pontos, vai defrontar a segunda colocada, com 10, e que mereceu muitos elogios do selecionador de Portugal.

"Acho que a Eslováquia é uma equipa que está muito bem trabalhada. O mister Francesco Calzona tem uma estrutura clara, ideia de jogo muito clara, mostraram que são uma equipa muito difícil de criar ocasiões de golo, só tem um golo sofrido e muito boa intensidade sem bola. A equipa que está a crescer e tem todas as condições para se apurar para o Europeu", detalhou.

Privado de Rúben Neves, lesionado, para o jogo em Bratislava, João Palhinha deve ser escolhido para a posição, embora Martínez não tenha confirmado, preferindo falar do "momento muito difícil" que o médio defensivo do Fulham viveu no último dia do mercado de verão.

"O João Palhinha teve um momento muito difícil, porque apanhou um voo [para Munique para reforçar o Bayern] e teve uma mudança mental de equipa. A nível pessoal seria positivo, porque iria estar noutro patamar e é um jogador para as melhores equipas do mundo", lamentou.

Portugal defronta a Eslováquia, em Bratislava, na sexta-feira, num jogo que será dirigido pelo sueco Glenn Nyberg, e, três dias depois, na segunda, recebe no Algarve o Luxemburgo.

Após quatro jornadas, a seleção nacional lidera o Grupo J, com 12 pontos, somando apenas vitórias, à frente da Eslováquia, segunda classificada, com 10, e do Luxemburgo, terceiro, com sete. Bósnia-Herzegovina e Islândia somam três pontos, enquanto o Liechtenstein continua a zero.

Os dois primeiros lugares do agrupamento dão acesso direto à fase final do Campeonato da Europa, que vai decorrer no próximo ano, na Alemanha.

