No Estadio José Alvalade, em Lisboa, em embate do Grupo J de qualificação, a formação lusa venceu o conjunto do Grão-Ducado, com o ex-técnico da seleção belga a ser apenas o terceiro dos últimos 11 a começar com um triunfo, replicando António Oliveira (1994) e Paulo Bento (2010).

Antes, também haviam começado a ganhar Laurindo Grijó (1930), Salvador do Carmo (1932), Armando Ferreira (1961), Manuel da Luz Afonso (1964), José Augusto (1972), Júlio Cernadas Pereira 'Juca' (1977), Mário Wilson (1978), Otto Glória (1982), Fernando Cabrita (1983) e José Torres (1984).

Depois do 'bom gigante', foram bem mais os que não ganharam, sendo que Ruy Seabra (1986), Artur Jorge (1990), Carlos Queiroz (1991) e os 'provisórios' Nelo Vingada (1994) e Agostinho Oliveira (2002) arrancaram com igualdades.

Por seu lado, Humberto Coelho (1998), o brasileiro Luiz Felipe Scolari (2003) e Fernando Santos (2014) estrearam-se com derrotas, mas no reduto dos 'gigantes' Inglaterra, Itália e França, respetivamente.

No que respeita em exclusivo aos estrangeiros, o primeiro espanhol, depois de dois brasileiros, juntou-se a Otto Glória, que em 1982 venceu por 2-0 na Finlândia, e não a 'Felipão', derrotado pelos transalpinos por 1-0, em Génova, em 2003.

O primeiro embate de Roberto Martínez como selecionador luso aconteceu quase uma década depois do jogo inaugural de Fernando Santos, que perdeu por 2-1 em Saint-Denis, num embate de caráter particular.

O avançado Karim Benzema, logo aos três minutos, e o médio Paul Pogba, aos 69, apontaram os tentos dos franceses, enquanto o suplente Ricardo Quaresma aproveitou o facto de Cristiano Ronaldo ter saído pouco antes -- rendido por João Mário - para reduzir de penálti, aos 77.

Na estreia, Fernando Santos fez alinhar Rui Patrício na baliza, uma defesa com Cédric, Pepe, Bruno Alves (Ricardo Carvalho, 46) e Eliseu, um meio-campo com André Gomes (William Carvalho, 46), Tiago (Éder, 68) e João Moutinho e um ataque com Nani (Ricardo Quaresma, 68), Danny (Vieirinha, 85) e Cristiano Ronaldo (João Mário, 76).

O último selecionador luso começou a perder, mas num percurso marcado sobretudo por vitórias, num total de 67, em 109 jogos, mais 23 empates e 19 derrotas, com 226 golos marcados e 81 sofridos.

Mais importante do que estes números é o '2', em representação dos títulos conquistados, os primeiros da seleção das 'quinas', o Europeu de 2016 - selado no mesmo Saint-Denis e face ao mesmo adversário com que perdeu na estreia -- e a menos importante Liga das Nações de 2019.

A seleção portuguesa de futebol iniciou hoje a 'era' Roberto Martínez com um triunfo por 4-0 sobre o Liechtenstein, selado por João Cancelo, Bernardo Silva e Cristiano Ronaldo (dois, um de penáli), na primeira jornada do Grupo J de qualificação para o Euro2024, em Alvalade.

- As estreias dos selecionadores portugueses: Selecionadores N.º Data Adversário Local Caráter ROBERTO MARTÍNEZ 663 23/03/23 Liechtenstein (C), 4-0 Lisboa Europeu2024 (Q) FERNANDO SANTOS 554 11/10/14 França (F), 1-2 Saint-Denis Particular PAULO BENTO 507 08/10/10 Dinamarca (C), 3-1 Porto Europeu2012 (Q) LUIZ FELIPE SCOLARI (BRA) 405 12/02/03 Itália (F), 0-1 Génova Particular AGOSTINHO OLIVEIRA 401 07/09/02 Inglaterra (F), 1-1 Birmingham Particular HUMBERTO COELHO 355 22/04/98 Inglaterra (F), 0-3 Londres Particular ANTÓNIO OLIVEIRA 321 07/09/94 Irlanda Norte (F), 2-1 Belfast Europeu1996 (Q) EDUARDO 'NELO' VINGADA 319 19/01/94 Espanha (F), 2-2 Vigo Particular CARLOS QUEIROZ 296 04/09/91 Áustria (C), 1-1 Porto Particular ARTUR JORGE 288 29/08/90 RFA (C), 1-1 Lisboa Particular RUY SEABRA 265 12/10/86 Suécia (C), 1-1 Lisboa Europeu1988 (Q) JOSÉ TORRES 248 05/09/84 Bulgária (C), 1-0 Lisboa Particular FERNANDO CABRITA 239 21/09/83 Finlândia (C), 5-0 Lisboa Europeu1984 (Q) OTTO GLÓRIA (BRA) 232 22/09/82 Finlândia (F), 2-0 Helsínquia Europeu1984 (Q) MÁRIO WILSON 204 20/09/78 Estados Unidos (C), 1-0 Setúbal Particular JÚLIO CERNADAS PEREIRA 'JUCA' 199 30/03/77 Suíça (C), 1-0 Funchal Particular JOSÉ MARIA PEDROTO 183 03/04/74 Inglaterra (C), 0-0 Lisboa Particular JOSÉ AUGUSTO 168 29/03/72 Chipre (C), 4-0 Lisboa Mundial1974 (Q) JOSÉ GOMES DA SILVA 146 27/03/67 Itália (F), 1-1 Roma Particular MANUEL DA LUZ AFONSO 126 15/11/64 Espanha (C), 2-1 Porto Particular FERNADO PEYROTEO 111 08/10/61 Luxemburgo (F), 2-4 Luxemburgo Mundial1962 (Q) ARMANDO FERREIRA 108 19/03/61 Luxemburgo (C), 6-0 Lisboa Mundial1962 (Q) JOSÉ MARIA ANTUNES 096 22/12/57 Itália (F), 0-3 Milão Mundial1958 (Q) FERNANDO VAZ 080 19/12/54 Alemanha (C), 0-3 Lisboa Particular ARMANDO SAMPAIO 060 27/02/49 Itália (F), 1-4 Génova Particular VIRGÍLIO PAULA 057 23/11/47 França (C), 2-4 Lisboa Particular SALVADOR DO CARMO 028 03/05/32 Jugoslávia (C), 3-2 Lisboa Particular TAVARES DA SILVA 026 12/04/31 Itália (C), 0-2 Porto Particular LAURINDO GRIJÓ 022 12/01/30 Checoslováquia (C), 1-0 Lisboa Particular MAIA LOUREIRO 021 01/12/29 Itália (F), 1-6 Milão Particular CÂNDIDO DE OLIVEIRA 008 26/12/26 Hungria (C), 3-3 Porto Particular RIBEIRO DOS REIS 004 15/05/25 Espanha (C), 0-2 Lisboa Particular

