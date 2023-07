O avançado de 31 anos assinou contrato até 2026 e segue carreira no futebol saudita depois de oito temporadas em Inglaterra, em que conquistou uma Liga dos Campeões, uma Premier League e uma Taça da Inglaterra com os 'reds'.

Antes do Liverpool, Firmino começou a carreira no Figueirense e a seguir rumou à Alemanha para defender as cores do Hoffenheim durante cinco épocas.

Pelo Brasil, o avançado tem 55 jogos e 17 golos e esteve na seleção que conquistou a Copa América, em 2019.

LG // NFO

Lusa/fim